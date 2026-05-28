Niederösterreich: Nun wurde 3. Wolf abgeschossen

Bereits am Dienstag soll der Abschuss erfolgt sein, erst jetzt gelangte die Tötung des geschützten Tiers an die Öffentlichkeit. Bisher wurden drei Wölfe in Niederösterreich erlegt, alle im Bezirk Zwettl.
Das männliche Tier habe sich einem bewohnten Gebäude genähert und habe nur schwer vergrämt werden können, heißt es vom Land. Es handelt sich um den dritten erlegten Wolf im Bundesland Niederösterreich, in allen drei Fällen war der Bezirk Zwettl wo auch einige Wolfsrudel beheimatet sind.
Vor dem Abschuss sei in den vergangenen Wochen mehrmals ein Wolf im betroffenen Revier gesichtet worden, wurde weiters betont. Der Abschuss des Problemwolfs sei innerhalb der vorgesehenen Frist gemeldet worden, eine Begutachtung durch Sachverständige des Landes sei umgehend erfolgt. Weitere Ergebnisse sollen die genetischen Untersuchungen bringen.
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