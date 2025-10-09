Bewohner können vorläufig nach Blatten zurück

Die Arbeiten an der Strom- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung und an der Notstraße gingen planmäßig voran, teilte die Oberwalliser Gemeinde am Mittwoch mit. „Dank der wiederhergestellten Infrastruktur ist es möglich, in den intakten Gebäuden zu übernachten.“ Die Eigentümerinnen und Eigentümer von Häusern, die noch intakt seien, könnten nun Vorbereitungen für den Winter treffen. Betroffen sind die Orte Eisten, Telli, Gletscher und Gugginnen. Eine Rückkehr nach Weissenried oder in das Dorf Blatten ist bisher nicht möglich.