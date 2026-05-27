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Blaue Turbulenzen

Judenburg: Koalition aus SPÖ und FPÖ zerbrochen

Steiermark
27.05.2026 16:03
SPÖ-Bürgermeisterin Elke Florian braucht einen neuen Koalitionspartner.
SPÖ-Bürgermeisterin Elke Florian braucht einen neuen Koalitionspartner.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Polit-Beben im obersteirischen Judenburg – die erste rot-blaue Koalition ist nach nur einem Jahr schon wieder Geschichte! Nach einem innerparteilichen Turbulenzen kündigte die FPÖ in der Bezirkshauptstadt die Koalition mit der SPÖ auf.

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Vorangegangen sind dem Koalitionsbruch Turbulenzen innerhalb der Judenburger Freiheitlichen. Die bisherige Vizebürgermeisterin Birgit Heim wurde abgesägt. Die neue Chefin der Freiheitlichen und designierte Vizebürgermeisterin Silvia Klingsbigl will mehr Kante zeigen und nicht mehr „Steigbügelhalter der SPÖ“ sein, wie sie betonte.

Die Genossen toben und sprechen von „Machtspielen“ und einer „Chaos-FPÖ“, bei der Bezirksfunktionäre von außen maßgeblich Einfluss nehmen würden. Man spielt darauf an, dass beim Sturz von Heim der Nationalratsabgeordnete Wolfgang Zanger eine maßgebliche Rolle gespielt haben soll.

Neue Koalition oder Spiel der freien Kräfte
SPÖ-Bürgermeisterin Elke Florian muss sich einen neuen Partner suchen. Mit der ÖVP (fünf Mandate) hätte man so wie bisher mit der FPÖ eine satte Mehrheit, mit Grünen, KPÖ oder der NEOS-nahen Liste Jung (je ein Mandat) wäre die Mehrheit im Gemeinderat hingegen denkbar knapp.

Oder die Sozialdemokraten suchen sich künftig, ohne Koalitionsabkommen, bei Abstimmungen andere Mehrheiten. Etwa bei den Grünen, die im Gemeinderat „weiterhin sachlich und konstruktiv arbeiten“ wollen, wie sie ankündigen: „Die Judenburger erwarten sich, dass Zusammenarbeit nicht nur ein leerer Stehsatz ist!“

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