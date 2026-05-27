Judenburg: Koalition aus SPÖ und FPÖ zerbrochen

Neue Koalition oder Spiel der freien Kräfte

SPÖ-Bürgermeisterin Elke Florian muss sich einen neuen Partner suchen. Mit der ÖVP (fünf Mandate) hätte man so wie bisher mit der FPÖ eine satte Mehrheit, mit Grünen, KPÖ oder der NEOS-nahen Liste Jung (je ein Mandat) wäre die Mehrheit im Gemeinderat hingegen denkbar knapp.