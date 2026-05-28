Jobmesse als Chance für viele Herausforderungen

Um gegen Überalterung und Abwanderung anzukämpfen, soll die Jobmesse Osttirol auch heuer wieder zeigen, was in heimischen Unternehmen steckt. Die heimischen Firmen haben mit einigen Herausforderungen zu kämpfen.
„Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit im Bezirk Lienz war in den letzten zehn Jahren sehr positiv“, erklärt Philipp Seirer-Baumgartner vom Arbeitsmarktservice Tirol (AMS). 2025 lag die Arbeitslosenquote bei nur 4,2 Prozent.
Osttirol muss das Willkommens-Tirol werden. Wir brauchen Zuzug.
Barbara Hassler, GF Innos GmbH
Dennoch gibt es eine ganze Reihe an Herausforderungen: Überalterung und Abwanderung, vor allem bei jungen Frauen, drohen in naher Zukunft, zum Problem zu werden. Während im Tirol-Schnitt 28,3 Prozent der Unselbstständigen aus dem Ausland kommen, sind es in Osttirol nur 9,2. „Osttirol muss das Willkommens-Tirol werden. Wir brauchen Zuzug“, zieht Innos-GF Barbara Hassler Schlüsse und Barbara Grain, Leiterin des AMS Lienz, ergänzt: „Der Arbeitsmarkt ist ausgetrocknet, es herrscht quasi Vollbeschäftigung. Deshalb wird es immer wichtiger, allen erwerbsfähigen Personen – unabhängig von Alter, Geschlecht, Ausbildungsstand und gesundheitlichen Einschränkungen – eine Chance zu geben.“
Plattform für Firmen, Chance für Jobsuchende
Um etwaigen Osttiroler Zugpferden aus dem Handwerk und der Industrie sowie anderen Unternehmen eine Plattform zu bieten, neue Mitarbeiter zu werben, findet auch heuer wieder die Jobmesse Osttirol statt. Die durch LEADER-Mittel geförderte Messe von Innos, Arbeiterkammer, Osttiroler Investment GmbH, Privatstiftung Lienzer Sparkasse und Wirtschaftskammer lädt auch heuer wieder ein, sich das Angebot in der Region anzusehen. 30 Aussteller präsentieren sich dabei am 12. und 13. Juni im Kulturzentrum in Nußdorf-Debant. Auch heuer gibt es neben der Messe ein buntes Rahmenprogramm.
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