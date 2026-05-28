Jobmesse als Chance für viele Herausforderungen

Plattform für Firmen, Chance für Jobsuchende

Um etwaigen Osttiroler Zugpferden aus dem Handwerk und der Industrie sowie anderen Unternehmen eine Plattform zu bieten, neue Mitarbeiter zu werben, findet auch heuer wieder die Jobmesse Osttirol statt. Die durch LEADER-Mittel geförderte Messe von Innos, Arbeiterkammer, Osttiroler Investment GmbH, Privatstiftung Lienzer Sparkasse und Wirtschaftskammer lädt auch heuer wieder ein, sich das Angebot in der Region anzusehen. 30 Aussteller präsentieren sich dabei am 12. und 13. Juni im Kulturzentrum in Nußdorf-Debant. Auch heuer gibt es neben der Messe ein buntes Rahmenprogramm.