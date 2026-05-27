„Kasperltheater“-Sager vor Polizei hatte Nachspiel

Konflikt mit früherem guten Bekannten

Am 7. März gegen 1 Uhr rief ein Wattener die Polizei. Er war mit einem Bekannten aneinandergeraten, mit dem er einst gut befreundet war. Er ist sogar der Taufpate von dessen Tochter. In der besagten Nacht soll es zu einer Attacke seitens des Bekannten gekommen sein. Gegenüber der Polizei forderte der Wattener dann mehrfach einen Drogentest bei seinem Kontrahenten – und begann, die Amtshandlung zu filmen. Ermahnungen der Beamten konnten die Situation nicht entschärfen. „Das ist ein Kasperltheater“, entfuhr es dem Wattener schließlich.