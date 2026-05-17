Woran Windkraft-Befragungen oft scheitern

Paradox: Die Mehrheit der Österreicher habe laut einer Befragung kein Problem mit Windkraft „im eigenen Hinterhof“. Der Bürgerinitiative in Burgschleinitz schlossen sich aber viele Helfer an, die gar nicht aus dem Ort waren. „Und die verunsichern die Bürger, um den Ausbau generell zu verhindern“, heißt es beim Trendforum. Große Entscheidungen in der heimischen Energiewende würden so auf Ortschefs „abgewälzt“ werden. Und auch der Ausbau der Netze für erneubare Energien kostet ein Vermögen.