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In Waldstück

„Frontaler“ zwischen zwei Mopeds: Drei Verletzte

Steiermark
27.05.2026 07:51
Drei Personen wurden beim Unfall verletzt. (Symbolbild)
Drei Personen wurden beim Unfall verletzt. (Symbolbild)(Bild: FF Hitzendorf)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Unfall der anderen Art am Dienstagabend im oststeirischen Dechantskirchen: Zwischen zwei Mopedlenkern kam es zu einem frontalen Zusammenstoß. Drei Jugendliche wurden dabei verletzt. 

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Gegen 18.10 Uhr war eine 15-Jährige am Dienstag in Dechantskirchen (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) von Süden kommend in Richtung Stögersbach unterwegs. In einem laut Polizei unübersichtlichen Waldstück kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Moped, gesteuert von einer ebenfalls 15-Jährigen mit einer 16-Jährigen am Sozius. 

Zeugen alarmierten Einsatzkräfte
Alle drei Jugendlichen wurden von den Mopeds geschleudert und kamen verletzt, im Straßengraben zu liegen. Zwei zufällig vorbeigehende Spaziergängerinnen leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Die drei jungen Damen wurden vom Roten Kreuz ins LKH Oberwart gebracht.

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