„Frontaler“ zwischen zwei Mopeds: Drei Verletzte

Gegen 18.10 Uhr war eine 15-Jährige am Dienstag in Dechantskirchen (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) von Süden kommend in Richtung Stögersbach unterwegs. In einem laut Polizei unübersichtlichen Waldstück kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Moped, gesteuert von einer ebenfalls 15-Jährigen mit einer 16-Jährigen am Sozius.