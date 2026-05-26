“That’s it”
A bombshell! An era in Barcelona is coming to an end
A bombshell in world soccer: Alexia Putellas is leaving FC Barcelona after 14 years!
“That’s it, the time has come. It was a perfect story. I was and always will be a Barça fan, just like you. That’s why I don’t want this to be a sad moment,” says the 32-year-old, who will not be renewing her contract with the Catalans, in an emotional video message on social media. “This is just a chapter coming to an end. We’ll see each other again.”
’sIncredible Success StoryPutellas moved from Levante to Barcelona in 2012. In 507 competitive matches for the top club, she scored 232 goals and won 38 titles—including four Champions League titles, as well as ten Spanish league championships and ten national cups. An incredible success story!
“We’ve taken the women’s team further than we could ever have imagined,” said Putellas, who was named World Player of the Year in 2021 and 2022. “In the beginning, the profession of a female soccer player wasn’t even recognized as such. And now I just feel privileged to have been part of this transformation.”
“A legacy. An icon. A captain”
On Wednesday, Putellas will be honored by the club during the final home game at Camp Nou against Real Sociedad. “A legacy. An icon. Acaptain. Alexia forever,” FC Barcelona pays tribute.
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