Beim Wechseln von Münzen um Einkaufsgeld gebracht

Im Tiroler Oberland geht offenbar ein Trickbetrüger um. Aus Imst und Telfs werden ähnlich gelagerte Diebstähle rund um Einkaufszentren gemeldet. Dabei nutzt der Täter die Hilfsbereitschaft von Kunden schamlos aus.
„Können Sie mir eine Münze für den Einkaufswagen wechseln?“ Mit dieser harmlosen Frage fängt es offenbar an. Im FMZ Imst wurde am Dienstag eine Frau so von einem Unbekannten angesprochen. Als die Tirolerin in ihrer Geldtasche nach einer passenden Münze suchte, half ihr der Mann dabei. Als sich die Wege getrennt hatten, bemerkte die Frau den Diebstahl. 120 Euro hatte der Trickbetrüger aus ihrer Tasche entwendet.
Die Polizei Imst ermittelt. Offenbar hat es der Täter bei mehreren Passanten versucht. Zeugen und eventuelle weitere Opfer werden gebeten, sich bei der Inspektion in Imst zu melden (Telefon: 059133/7100).
Die Ermittler schließen nicht aus, dass es auch einen Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Vorfällen im Telfs gibt. Im dortigen Inntalcenter wurden einer 91-Jährigen 200 Euro aus der Geldtasche gestohlen.
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