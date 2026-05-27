Beim Wechseln von Münzen um Einkaufsgeld gebracht

„Können Sie mir eine Münze für den Einkaufswagen wechseln?“ Mit dieser harmlosen Frage fängt es offenbar an. Im FMZ Imst wurde am Dienstag eine Frau so von einem Unbekannten angesprochen. Als die Tirolerin in ihrer Geldtasche nach einer passenden Münze suchte, half ihr der Mann dabei. Als sich die Wege getrennt hatten, bemerkte die Frau den Diebstahl. 120 Euro hatte der Trickbetrüger aus ihrer Tasche entwendet.