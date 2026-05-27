Lange Nacht der Kirche soll Steirern Mut machen

Bei einer Klausur der Verantwortlichen aus allen Bundesländern hat man sich daher im Herbst auf das Thema Mut für die heurige Ausgabe der Langen Nacht geeinigt. Mehrere steirische Pfarren haben ihr Programm diesem Motto gewidmet, etwa St. Ruprecht an der Raab: Volksschulkinder haben dort 300 Mut-Karten gestaltet, die in der Kirche wie ein Bogen aufgehängt werden und von Besuchern gepflückt werden können.