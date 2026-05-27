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300 Programmpunkte

Lange Nacht der Kirche soll Steirern Mut machen

Steiermark
27.05.2026 06:00
Viele Angebote richten sich an Kinder.
Viele Angebote richten sich an Kinder.(Bild: Michaela Sperin)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Am Freitagabend öffnen wieder viele christliche Gotteshäuser in der Steiermark ihre Pforten für Gäste. Die Lange Nacht der Kirche bietet 300 Programmpunkte an 80 Orten im ganzen Land.

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„Alles ist unsicher durch die Lage in der Weltpolitik, viele Menschen fühlen sich ohnmächtig, ziehen sich zurück und vereinsamen. Es fehlt ihnen der Mut, wieder in die Welt hinauszutreten“, erklärt Constanze Grininger-Ofer, die Referentin für die Lange Nacht der Kirche in der Steiermark.

Bei einer Klausur der Verantwortlichen aus allen Bundesländern hat man sich daher im Herbst auf das Thema Mut für die heurige Ausgabe der Langen Nacht geeinigt. Mehrere steirische Pfarren haben ihr Programm diesem Motto gewidmet, etwa St. Ruprecht an der Raab: Volksschulkinder haben dort 300 Mut-Karten gestaltet, die in der Kirche wie ein Bogen aufgehängt werden und von Besuchern gepflückt werden können.

Auch die Herz-Jesu-Kirche in Graz ist wieder Teil des Programms.
Auch die Herz-Jesu-Kirche in Graz ist wieder Teil des Programms.(Bild: Johannes Höllwöger)

Mut zum Probieren und Mut zur Stille
Im Grazer Kircheneck werden Mutgeschichten erzählt, in der Zinzendorfgasse darf man mutig kulinarische Kostproben diverser Religionsgemeinschaften probieren. In der evangelischen Kirche Bad Mitterndorf geht es hingegen um Mut zur Stille.

Es geht darum, gemeinsam Mut zu fassen, etwas zu bewirken und Positives zu gestalten. Denn Mut entfaltet sich oft genau dort, wo wir nicht alleine sind.

Constanze Grininger-Ofer

Referentin für die Lange Nacht der Kirchen

Bild: Gerd Neuhold

In Summe warten zwischen 17 und 24 Uhr etwa 300 Angebote. Der offizielle Start ist um 19 Uhr mit einer Heiligen Messe im Grazer Dom, den Schlusspunkt setzt um 23 Uhr das Lichterlabyrinth im Hof des Priesterseminars.

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Das ganze Programm unter www.langenachtderkirchen.at

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