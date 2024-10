So wurden steirische Kirchen zu weltlichen Häusern

Wechseln Gebäude ihre Eigentümer, nimmt die Öffentlichkeit davon üblicherweise kaum Notiz. Doch dieser Verkauf sorgte für Aufregung: Im Sommer ging die barocke Stiegenkirche im Herzen der Grazer Altstadt in Privatbesitz über, die Adelsfamilie Goëss-Saurau, deren Palais an das Gotteshaus angrenzt, schlug zu. Dass die Kirche an ausgewählten Feiertagen ihre Pforten weiter für Gläubige öffnet und die Familie die kostspielige Erhaltung übernimmt, war für die Diözese „ein Glücksfall“, wie es heißt.