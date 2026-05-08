Auf ruhigen Wegen zur Kirche Maria Fieberbründl

Diese Wanderung führt durch die sanften Landschaftsformen im Südosten von Stubenberg und verbindet Wälder, Wiesen sowie zahlreiche Teiche mit mehreren kulturhistorischen Besonderheiten. Gleich zu Beginn beeindruckt das Schloss Stubenberg. Ein weiterer Höhepunkt entlang der Route ist das barocke, schönbrunngelbe Schloss Schielleiten, das mit seinem weitläufigen Park, altem Baumbestand und den harmonisch eingebetteten Sportanlagen auffällt.