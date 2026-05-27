Streuner warten auf politischen Rettungsanker

Ziel der Streuner-Petition ist, dass die Gemeinden verpflichtet werden, die Kastration von herrenlosen Katzen zu zahlen. In der Stellungnahme des Landes wurde nun darauf verwiesen, dass die Gemeinden freiwillig tätig werden können. „Daten der Fachabteilung Naturschutz belegen aber, dass 52 Prozent der Kommunen die Teilnahme am Kastrationsprojekt verweigern“, betont Drechsler auf der Petitionsseite. Vielerorts liegen die Prioritäten beim Budget aktuell anderswo. Das Land NÖ fördert Gemeinden zwar bei der Katzenkastration – finanziert werden aber nur zwei Drittel der Kosten. Die SPÖ schlägt indes ein neues Modell vor, das in anderen Bundesländern schon gängig ist.