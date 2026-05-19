Wahlkampf in Neunkirchen wird nun um einiges rauer

Der Wahlkampf in Neunkirchen wird kurz vor der Gemeinderatswahl am 31. Mai zunehmend unschöner. Kritik gibt es derzeit vor allem von Seiten der SPÖ an der ÖVP-Schuldenpolitik. „Wer behauptet, die Schulden der Stadt halbiert zu haben, sagt nicht die ganze Wahrheit“, schimpft Neunkirchens SPÖ-Spitzenkandidat Günther Kautz. Denn: „Bürgermeister Peter Teix hat sich öffentlich für eine Halbierung der Schulden gefeiert. Tatsächlich wurden aber rund 27 der insgesamt 68 Millionen Euro lediglich in die gemeindeeigene Immobilien GmbH ausgelagert. Das ist kein echter Schuldenabbau, sondern eine Verschiebung“, so Kautz.