Genusstage für alle Freunde edler Tropfen

Buntes Unterhaltungsprogramm

Themenabende wie die Clubbing-Night am 29. Mai, tags darauf die Salsa-Nacht oder der Country-Abend am Sonntag sorgen für Stimmung. . Für musikalische Begleitung sorgen beliebte Stimmungsmacher wie Open End Band, DJ Otscho, Candela Salsa, Band Giganten, Sunrise und Hubis Urknall. Zum Abschluss des Großheurigen wird es zudem noch sportlich – mit dem St. Laurent-Lauf am 7. Juni.