Genusstage für alle Freunde edler Tropfen

Die Saison der Weinfeste in der Thermenregion startet am 28. Mai mit dem Tattendorfer Großheurigen. Elf Tage lang werden in dem bekannten Winzerort im Bezirk Baden qualitätsvolle Weine und beste Unterhakltung serviert.
Traditionell bildet der Großheurige in Tattendorf, Bezirk Baden, den Auftakt der Weinfeste in der Thermenregion. Edle Tröpferln und herzhafte Schmankerln kredenzen ab 28. Mai sieben örtliche Weinbau- und Gastronomiebetriebe auf dem Heurigengelände.
Hohes Qualitätsbewusstsein
Bis zum 7. Juni erwarten die Gäste elf Genusstage mit Pinot Noir, St. Laurent und weiteren regionstypischen Weinen. Festobmann und Bürgermeister Alfred Reinisch freut sich über das hohe Qualitätsbewusstsein seiner Winzerkollegen und das vielseitige Unterhaltungsprogramm am Großheurigen.
Buntes Unterhaltungsprogramm
Themenabende wie die Clubbing-Night am 29. Mai, tags darauf die Salsa-Nacht oder der Country-Abend am Sonntag sorgen für Stimmung. . Für musikalische Begleitung sorgen beliebte Stimmungsmacher wie Open End Band, DJ Otscho, Candela Salsa, Band Giganten, Sunrise und Hubis Urknall. Zum Abschluss des Großheurigen wird es zudem noch sportlich – mit dem St. Laurent-Lauf am 7. Juni.
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