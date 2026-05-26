Lackenhof: Ein neuer Plan gegen Touristendürre

Ob Winter oder Sommer – in den Ybbstaler Alpen hofft man auf mehr Touristen. Im Jahr 2001 haben um die 107.000 Personen dort übernachtet, im Jahr 2024 nur noch 59.000. Im vergangenen Jahr hat das Land den Liftbetrieb um ein weiteres Jahr verlängert, um eine Lösung der „Patt-Situation“ zu finden, wie es Ecoplus-Aufsichtsratsvorsitzender Kurt Hackl beschreibt. Denn derzeit werde das volle touristische Potenzial noch nicht genutzt. Helfen soll nun: ein Anruf-Sammeltaxi, das ab 2027 Besucher durch die ganze Region chauffiert. Das Radwegnetz werde ausgebaut, ein Wasserspielplatz und ein Rutschenpark sind weitere Vorschläge.