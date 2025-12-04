Ewigkeitschemikalie in Semmeln und Nudeln gefunden

Die höchsten Werte fanden sich in Frühstückscerealien mit bis zu 360 Mikrogramm pro Kilogramm – laut Burtscher-Schaden rund hundertmal mehr als im durchschnittlichen europäischen Trinkwasser. Besonders auffällig: Produkte aus Weizen enthielten rund achtmal mehr TFA als solche aus Roggen, Hafer, Mais oder Reis. Dafür kommen laut Global 2000 zwei Ursachen infrage: höhere Anwendung von PFAS-Pestiziden bei Weizen oder eine stärkere Anreicherung der Chemikalie in dieser Pflanzenart.