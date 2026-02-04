Vorteilswelt
Am Wienerberg entdeckt

Skelettierte Leiche in Erdloch: Es war kein Mord

Wien
04.02.2026 13:45
Ein Spaziergänger entdeckte den Leichnam.
Ein Spaziergänger entdeckte den Leichnam.(Bild: Zwefo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jene Tote, die am vergangenen Sonntag im Wiener Bezirk Favoriten von einem Spaziergänger in einem Erdloch entdeckt worden war, kam nicht durch Fremdverschulden ums Leben. Laut „Krone“-Informationen liegt eine natürliche Todesursache vor.

0 Kommentare

Ein Spaziergänger machte am Wochenende gemeinsam mit seinem Hund die schreckliche Entdeckung auf einer Grünfläche am Wienerberg: In einem Erdloch lag eine großteils skelettierte Leiche. 

Kein Fremdverschulden
Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, zunächst konnte Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat sich dieser Verdacht nun aber nicht bestätigt. Die Frau erlag einer natürlichen Todesursache.

Lesen Sie auch:
In einem Erdloch wurde die Leiche gefunden.
In Erdloch versteckt
Weibliche Leiche auf Grünfläche in Wien entdeckt
02.02.2026

Von wem die Frau, die vermutlich dem Obdachlosenmilieu angehörte, in das Erdloch gelegt und zugedeckt worden war, ist jedoch noch unklar. Auch die Identität der Toten konnte noch nicht geklärt werden. 

Mehr Wien
Am Wienerberg entdeckt
Skelettierte Leiche in Erdloch: Es war kein Mord
Jetzt noch besuchen
Machu Picchu mitten in Wien!
Blutige Attacke
Schwager sticht mehrmals auf Mann ein und flüchtet
Bis zu 95 Meter hoch
Neue Baupläne: Wer will am Verteilerkreis wohnen?
Überraschender Schritt
Elisabeth Gürtler kehrt an Hofreitschule zurück
