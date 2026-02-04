Skelettierte Leiche in Erdloch: Es war kein Mord

Jene Tote, die am vergangenen Sonntag im Wiener Bezirk Favoriten von einem Spaziergänger in einem Erdloch entdeckt worden war, kam nicht durch Fremdverschulden ums Leben. Laut „Krone“-Informationen liegt eine natürliche Todesursache vor.
Ein Spaziergänger machte am Wochenende gemeinsam mit seinem Hund die schreckliche Entdeckung auf einer Grünfläche am Wienerberg: In einem Erdloch lag eine großteils skelettierte Leiche.
Kein Fremdverschulden
Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, zunächst konnte Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat sich dieser Verdacht nun aber nicht bestätigt. Die Frau erlag einer natürlichen Todesursache.
Von wem die Frau, die vermutlich dem Obdachlosenmilieu angehörte, in das Erdloch gelegt und zugedeckt worden war, ist jedoch noch unklar. Auch die Identität der Toten konnte noch nicht geklärt werden.
