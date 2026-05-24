Tödlicher Unfall: 47-Jähriger von Baum getroffen

Tragischer Forstunfall am Samstagnachmittag in Sankt Veit (Graz): Ein 47-Jähriger wurde von einem Baum getroffen und zu Boden gestoßen. Seine Arbeitskollegen fanden ihn reglos am Boden. Trotz Reanimationsversuchen konnte sein Leben nicht gerettet werden.
Der 47-Jährige war gerade dabei, einen Baum zu fällen, als es kurz vor 16 Uhr zu dem tödlichen Unglück kam. Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte der Mann vom Baum erfasst und zu Boden gestoßen worden sein. Einer seiner Arbeitskollegen fand den 47-Jährigen zwischen zwei Stämmen liegend vor.
Notärztin von Hubschrauber abgeseilt
Die Arbeitskollegen verständigten umgehend die Rettung und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Kurz darauf wurde eine Notärztin von einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle abgeseilt und übernahm die notfallmedizinische Versorgung. Trotz aller Bemühungen konnte das Leben des 47-Jährigen nicht gerettet werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.
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