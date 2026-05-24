Tödlicher Unfall: 47-Jähriger von Baum getroffen

Der 47-Jährige war gerade dabei, einen Baum zu fällen, als es kurz vor 16 Uhr zu dem tödlichen Unglück kam. Aus bislang ungeklärter Ursache dürfte der Mann vom Baum erfasst und zu Boden gestoßen worden sein. Einer seiner Arbeitskollegen fand den 47-Jährigen zwischen zwei Stämmen liegend vor.