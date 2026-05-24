Tränen und Bussis: Abschied geht unter die Haut

Der Wiener wurde bei seiner Auswechslung von jedem Real-Profi und auch von Coach Alvaro Arbeloa umarmt. Der 33-Jährige brachte es bei Real auf 132 Pflichtspiel-Einsätze und gewann mit den „Königlichen“ in fünf Jahren elf Titel – je zweimal die Champions League, die Club-WM, den europäischen Supercup, die spanische Meisterschaft und den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Cup. Am Freitag war bekanntgegeben worden, dass Alabas Vertrag nicht verlängert wird. Der Innenverteidiger ist daher ablösefrei zu haben.