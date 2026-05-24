Tränen und Bussis: Abschied geht unter die Haut

Die Herzdame war emotional schier überwältigt, die Kids staubten die obligaten Bussis ab. Social Media füllt sich gerade mit höchst emotionalen und teils auch tränenreichen Szenen vom Abschied David Alabas von Real Madrid.
Herzdame Shalimar hatte sichtlich zu kämpfen, den Tränen nicht die Vorherrschaft zu überlassen. Als ihr David Alaba am Samstagabend von Real Madrid verabschiedet wurde, empfing sie ihn an der Outlinie – sichtlich emotional bewegt. Die ersten Bussis nach der Auswechslung gingen an seine Kinder, die ebenfalls im Real-Dress auf den prominenten Daddy warteten. Dann war Shalimar an der Reihe.
„David Alaba, David Alaba“, rief das rappelvolle Bernabeu-Stadion. Und Alaba selbst? Blieb erstaunlich cool. Setzte sein spitzbübisches Lächeln auf, applaudierte den Fans, herzte seine (nunmehrigen Ex-)Mitspieler, machte mehrfach den legendären Klappstuhl-Jubel.
„Danke für alles“
Und schnappte sich dann das Stadion-Mikrofon, um auf Spanisch seinen Dank zum Ausdruck zu bringen. „Ich bin ein bisschen schüchtern“, kokettierte er: „Aber danke für alles, für eure Liebe, eure Unterstützung über die letzten fünf Jahre.“
Österreichs Teamkapitän hatte beim 4:2-Heimsieg über Athletic Bilbao in der 70. Minute unter tosendem Applaus und Standing Ovations der Zuschauer den Rasen des Estadio Bernabeu verlassen, manche Fans stemmten in Anlehnung an Alabas ikonischen Jubel weiße Klappsessel in die Höhe.
Der Wiener wurde bei seiner Auswechslung von jedem Real-Profi und auch von Coach Alvaro Arbeloa umarmt. Der 33-Jährige brachte es bei Real auf 132 Pflichtspiel-Einsätze und gewann mit den „Königlichen“ in fünf Jahren elf Titel – je zweimal die Champions League, die Club-WM, den europäischen Supercup, die spanische Meisterschaft und den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Cup. Am Freitag war bekanntgegeben worden, dass Alabas Vertrag nicht verlängert wird. Der Innenverteidiger ist daher ablösefrei zu haben.
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