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Bester Schmäh im Team?

Alaba: „Mit ihm kann ich immer sehr viel lachen“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
24.05.2026 06:30
David Alaba nach dem entscheidenden Spiel gegen Bosnien mit Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic ...
David Alaba nach dem entscheidenden Spiel gegen Bosnien mit Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic und Marco Friedl(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Teamkapitän David Alaba sprach in Madrid mit der „Krone“ über Visionär Ralf Rangnick, den enormen Zusammenhalt in der Mannschaft und im ganzen Staff sowie den Teamspieler mit dem für ihn besten Schmäh.

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Die Wand hinter David Alaba beim „Krone“-Interview im Trainingszentrum von Real Madrid ist voll mit Fotos von historischen Momenten der „Königlichen“. Etwas unterhalb des Volley-Siegtors von Zinedine Zidane im Champions League-Finale 2002 gegen Leverkusen ist Alabas Klappsessel-Jubel nach dem 3:1 gegen Paris St-Germain im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse aus dem Jahr 2022 zu sehen. Legendäres hat auch Österreichs Nationalteam mit der ersten WM-Qualifikation seit 1998 geschafft. Kapitän Alaba sagt: „Wir haben diesen Traum nie aus den Augen verloren und es uns hart erarbeitet.“

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