Alaba: „Mit ihm kann ich immer sehr viel lachen“

Die Wand hinter David Alaba beim „Krone“-Interview im Trainingszentrum von Real Madrid ist voll mit Fotos von historischen Momenten der „Königlichen“. Etwas unterhalb des Volley-Siegtors von Zinedine Zidane im Champions League-Finale 2002 gegen Leverkusen ist Alabas Klappsessel-Jubel nach dem 3:1 gegen Paris St-Germain im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse aus dem Jahr 2022 zu sehen. Legendäres hat auch Österreichs Nationalteam mit der ersten WM-Qualifikation seit 1998 geschafft. Kapitän Alaba sagt: „Wir haben diesen Traum nie aus den Augen verloren und es uns hart erarbeitet.“