„Handy-Präsident“ | Van-der-Bellen-Logik

„Handy-Präsident“. Haben Sie unseren Bericht über Alexander Van der Bellen, der sich fast nur noch in sozialen Medien präsentiert, in der heutigen „Krone bunt“ gelesen? Der höchste Vertreter des Volkes gibt österreichischen Medien keine Interviews mehr, lässt dafür (halb-)lustige Videos in chinesischen oder US-amerikanischen sozialen Medien veröffentlichen. Kritischen Fragen mag sich Van der Bellen offenbar nicht mehr stellen, zu sprichwörtlichen Predigten von der Kanzel herab lässt er sich manchmal doch noch hinreißen. Wie bei der Verleihung von Journalistenpreisen im Vorjahr. Da erklärte er, dass Journalismus und Social Media in einem Widerspruch zueinander stünden. Auf Social Media würden sich „Gerüchte von alleine verbreiten, dafür braucht es keine Journalistinnen und Journalisten“. Er kritisierte, dass sich Medien „der Logik sozialer Medien beugen“. Oha!