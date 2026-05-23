Entflohener Häftling nach Wochen wieder gefasst

Nachdem einem verurteilten Betrüger (24) Anfang Mai die Flucht aus dem Innsbrucker „Ziegelstadel“ gelungen war, konnte der Gesuchte 2,5 Wochen später in der Nähe der Tiroler Landeshauptstadt wieder gefasst werden. Der Einheimische hatte einen spektakulären Ausbruch hinter sich.
Der 24-jährige Österreicher hatte am 5. Mai beinahe filmreif die Flucht aus der Innsbrucker Justizanstalt angetreten: Mit aneinandergeknoteten Hand- und Leintüchern soll er sich aus einem Fenster abgeseilt haben. Fast drei Wochen lang fehlte von dem Mann anschließend jede Spur. Intensive Fahndungsmaßnahmen, so heißt es von der Polizei, führten die Beamten nun aber doch zu dem Flüchtigen.
Der 24-Jährige, der wegen Betrugs verurteilt worden war, konnte in der Nacht auf Samstag gegen 0.35 Uhr von einer Polizeistreife in Wattens ausgeforscht und festgenommen werden. Schon rund drei Stunden später wurde er in die Justizanstalt Innsbruck zurückgebracht.
Zweiter Ausbruch in kurzer Zeit
Dort dürfte sich der Häftling vor seiner Flucht als Freigänger unbewacht bewegt haben. Er ist aber nicht der erste Insasse, dem innerhalb von kurzer Zeit die Flucht gelungen ist. Erst Ende Februar nutzte ein Gefangener einen Krankenhausaufenthalt in Natters, um durch ein Fenster zu entkommen. Er wurde wenige Tage später erneut festgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.