Entflohener Häftling nach Wochen wieder gefasst

Der 24-jährige Österreicher hatte am 5. Mai beinahe filmreif die Flucht aus der Innsbrucker Justizanstalt angetreten: Mit aneinandergeknoteten Hand- und Leintüchern soll er sich aus einem Fenster abgeseilt haben. Fast drei Wochen lang fehlte von dem Mann anschließend jede Spur. Intensive Fahndungsmaßnahmen, so heißt es von der Polizei, führten die Beamten nun aber doch zu dem Flüchtigen.