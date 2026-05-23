Die Hintergründe für das Scheitern der Freud-Uni

Nachdem die private Sigmund Freud Uni (SFU) mit ihren Plänen, einen Standort in Wörgl zu eröffnen, gescheitert ist, nimmt nun erstmals Gesundheits-LR Cornelia Hagele (ÖVP) auf „Krone“-Nachfrage dazu Stellung – ihr wurde ja nachgesagt, das Vorhaben nicht zu unterstützen. „Zunächst möchte ich schon festhalten, dass die Entscheidung, den Standort Tirol nicht weiterzuverfolgen, von der SFU selbst getroffen wurde. Diese Entscheidung lag weder im Einflussbereich noch in der Zuständigkeit der Tiroler Landesregierung.“