Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Interesse war groß

Mögliche Privat-Med-Uni in Tirol ad acta gelegt

Tirol
19.05.2026 18:40
In Wörgl wird doch nicht Medizin gelehrt.
In Wörgl wird doch nicht Medizin gelehrt.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Aus den im vergangenen Jahr ventilierten Plänen der Wiener Sigmund Freud Privatuniversität (SFU), ab dem Wintersemester 2028/2029 in Wörgl im Tiroler Unterland einen Uni-Standort zu betreiben, wird nun doch nichts. Man hätte gern einen Standort in Tirol betrieben, dies sei auch ernsthaft geprüft worden, erklärten die Verantwortlichen. Aber: Seitens des Landes gebe es offenbar nicht die Bereitschaft, die notwendigen Ausbildungsplätze bis zum Jahr 2033 zu schaffen.

0 Kommentare

Eine positive Entscheidung sei „derzeit nicht erreichbar“, hieß es in einer Aussendung. Namentlich genannt wurde dabei die zuständige Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP). Man bedauere die Entwicklung, weil „zusätzliche Ausbildungsplätze für Ärztinnen und Ärzte gerade für Tirol eine große Chance gewesen wären.“ „Dafür hätte man bis 2033 Zeit gehabt, um dieses Thema gemeinsam zu lösen“, verlautete es seitens der SFU. Der neue Standort werde nun voraussichtlich außerhalb Tirols liegen, das Bundesland könne sich „dennoch beteiligen.“

Tirol wäre ein sehr interessanter Standort gewesen. „Wir haben insbesondere im Tiroler Unterland großes Interesse und viel konstruktive Unterstützung erlebt“, verwies die Privat-Uni auf entsprechende Erklärungen der Stadt Wörgl unter ÖVP-Bürgermeister Michael Riedhart sowie weiteren Standortgemeinden.

Zitat Icon

Wir sehen in diesem Vorhaben eine echte Chance für Tirol.

Die Bürgermeister aus den Umlandgemeinden

Der Wörgler Bürgermeister sowie andere schwarze Ortschefs im Unterland – darunter Klaus Winkler aus Kitzbühel und Stefan Seiwald aus St. Johann in Tirol, aber auch der parteifreie Kufsteiner Stadtchef Martin Krumschnabel – hatten erst zuletzt in einer gemeinsamen Erklärung an die ÖVP/SPÖ-Landesregierung appelliert, die Ansiedelung eines privat finanzierten Medizin-Standorts in Wörgl „offen, sachlich und lösungsorientiert weiterzuverfolgen.“ „Umso bedauerlicher“ sei, dass eine positive Entscheidung auf Landesebene „derzeit nicht erreichbar“ sei, zeigte man sich seitens der Sigmund Freud-Privatuni etwas enttäuscht.

Bis zu 150 Studienplätze waren geplant
Dabei hatte es zumindest bereits eine gemeinsame Absichtserklärung von Stadt Wörgl und der Privatuniversität gegeben. Als Standort war ein Areal in Bahnhofsnähe im Gespräch. Pro Studienjahr hätten 150 Studenten – gegen die Entrichtung hoher Studiengebühren – an der Universität Platz gefunden, 70 bis 80 Millionen Euro hätten dem Vernehmen nach investiert werden sollen. Die SFU wollte hauptsächlich Studenten aus dem sogenannten DACH-Raum anwerben. Das umfasst den süddeutschen Raum, Österreich, Schweiz und Liechtenstein.

Hagele: Entscheidung „nachvollziehbar“
Die angesprochene Landesrätin Hagele erklärte indes in einer Reaktion gegenüber der APA, dass die nunmehrige Entscheidung der Privatuniversität „nachvollziehbar“ sei. „Denn für uns war von Anfang an klar, dass ein zusätzliches privates Ausbildungsangebot im Bereich der Humanmedizin nur in enger Abstimmung mit unseren Hochschulen und Krankenhäusern erfolgen kann“, sagte Hagele. Für das Land Tirol habe „weiterhin eine qualitativ hochwertige Ausbildung für unsere Studierenden an den öffentlichen Universitäten höchste Priorität.“ Gleichzeitig gab die Landesrätin aber auch zu verstehen, dass sie „neue Ausbildungszweige begrüße, speziell im Gesundheitsbereich.“

Lesen Sie auch:
Wird in Wörgl bald Medizin gelehrt?
Standort in Wörgl
Private Med-Uni streckt ihre Fühler nach Tirol aus
19.04.2026

Hagele hatte sich bereits nach Bekanntwerden der Pläne Ende vergangenen Jahres öffentlich eher reserviert gezeigt. Sie betonte damals, dass die bestehende Ausbildungsschiene nicht durch neue private Angebote gefährdet werden dürfe. Die Quote österreichischer Studierender dürfe keinesfalls sinken – im Gegenteil: „Wir müssen alles daransetzen, sie zu erhöhen, und dafür auch auf EU-Ebene klar eintreten.“ Deutliche Bedenken gegen eine private Medizin-Uni in Tirol hatte auch der Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck, Gert Mayer. „Jede Erhöhung der Zahl der Medizinstudenten in Österreich gefährdet die mit der EU vereinbarte Kontingentregelung“, erklärte dieser. Zugleich befürchtete der Rektor Engpässe in der praktischen Ausbildung, da für österreichische Studenten Plätze in Tiroler Spitälern fehlen würden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
19.05.2026 18:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Infolge der multiplen Krisen bleiben immer mehr Menschen kinderlos.
Zukunftsängste
Immer mehr Österreicher bekommen keine Kinder
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
287.977 mal gelesen
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
115.911 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Tirol
Katzen-Tötung: Auch Verein reagiert mit Rauswurf!
84.386 mal gelesen
Einer der Beschuldigten war bei einem Krampusverein aktiv – Betonung auf „war“! (Symbolbild)
Außenpolitik
Renommierte US-Ärzte: Trump ist unzurechnungsfähig
1543 mal kommentiert
Eine Gruppe von Psychiatern attestiert dem US-Präsidenten „größenwahnsinnige und wahnhafte ...
Kolumnen
So sind sie halt, die (ehemaligen) Großparteien
747 mal kommentiert
Bablers SPÖ und Stockers ÖVP packeln weiter wie früher.
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
640 mal kommentiert
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf