Mögliche Privat-Med-Uni in Tirol ad acta gelegt

Hagele hatte sich bereits nach Bekanntwerden der Pläne Ende vergangenen Jahres öffentlich eher reserviert gezeigt. Sie betonte damals, dass die bestehende Ausbildungsschiene nicht durch neue private Angebote gefährdet werden dürfe. Die Quote österreichischer Studierender dürfe keinesfalls sinken – im Gegenteil: „Wir müssen alles daransetzen, sie zu erhöhen, und dafür auch auf EU-Ebene klar eintreten.“ Deutliche Bedenken gegen eine private Medizin-Uni in Tirol hatte auch der Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck, Gert Mayer. „Jede Erhöhung der Zahl der Medizinstudenten in Österreich gefährdet die mit der EU vereinbarte Kontingentregelung“, erklärte dieser. Zugleich befürchtete der Rektor Engpässe in der praktischen Ausbildung, da für österreichische Studenten Plätze in Tiroler Spitälern fehlen würden.