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Tiere sind unverletzt

Pferdeanhänger auf Autobahn bei Graz umgekippt

Steiermark
15.03.2026 16:57
Die Tiere blieben unverletzt.
Die Tiere blieben unverletzt.(Bild: Leserreporter, Krone KREATIV)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Sonntagmittag kam es auf der Südautobahn bei Graz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pferdeanhänger umkippte. Grund dafür dürfte ein Sekundenschlaf des Fahrers gewesen sein. Die Tiere blieben unverletzt.

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Gegen 13 Uhr lenkte ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Zell am See seinen Pkw samt Pferdeanhänger auf der A2 in Fahrtrichtung Wien. Eigenen Angaben zufolge dürfte er aufgrund eines Sekundenschlafs mit seinem Fahrzeug zu weit nach links geraten sein und dabei die Leitschiene touchiert haben. Infolgedessen verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw drehte sich um etwa 180 Grad und der Anhänger kippte auf die linke Seite.

Tiere wurden nicht verletzt
Der 71-Jährige blieb unverletzt, jedoch war zunächst nicht klar, ob auch die beiden Pferde unbeschadet davongekommen sind, weshalb ein Tierarzt verständigt wurde. Dieser konnte bei einer Untersuchung vor Ort keine Verletzungen feststellen. Die Tiere wurden anschließend in einen anderen Pferdeanhänger verladen. 

Neben einem Abschleppdienst, der den beschädigten Pkw von der Autobahn entfernte, waren auch die Feuerwehren Feldkirchen bei Graz und Gössendorf mit sechs Fahrzeugen und 24 Kräften im Einsatz. Auch an der Leitschiene entstand ein Sachschaden. Ein Alkotest mit dem Lenker verlief negativ. Die A2 war für rund zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

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