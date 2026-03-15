Pferdeanhänger auf Autobahn bei Graz umgekippt

Gegen 13 Uhr lenkte ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Zell am See seinen Pkw samt Pferdeanhänger auf der A2 in Fahrtrichtung Wien. Eigenen Angaben zufolge dürfte er aufgrund eines Sekundenschlafs mit seinem Fahrzeug zu weit nach links geraten sein und dabei die Leitschiene touchiert haben. Infolgedessen verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw drehte sich um etwa 180 Grad und der Anhänger kippte auf die linke Seite.