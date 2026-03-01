Polizei kassierte mehrere Führerscheine ein

Kurz vor Mitternacht wurde dann in der Linzer Bundesstraße ein 36-Jähriger erwischt, der mit seinem Motorrad auffällig unterwegs war. Er hatte 1,62 Promille Alkohol im Blut. Den Schein hatte er wegen Alkohol am Steuer schon zuvor verloren. Ein 24-jähriger Autofahrer aus Deutschland wurde im Bereich Hermann-Bahr-Promenade gestoppt. Er hatte Cannabis und Kokain konsumiert.