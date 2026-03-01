Polizei kassierte mehrere Führerscheine ein

Die Salzburger Polizei nahm bei Schwerpunktkontrollen in der Nacht auf Sonntag erneut mehreren Lenkern die Führerscheine ab. Tempo- sowie Alkosünder sowie ein Autofahrer, der Drogen konsumiert hatte, wurden gestoppt.
In der Landeshauptstadt fielen den Beamten zwei Autos auf, die viel zu unterwegs waren. Die beiden 18-jährigen Lenker wurden im Bereich der Staatsbrücke mit 105 km/h geblitzt. Sie mussten ihren Probeführerschein abgeben.
Kurz vor Mitternacht wurde dann in der Linzer Bundesstraße ein 36-Jähriger erwischt, der mit seinem Motorrad auffällig unterwegs war. Er hatte 1,62 Promille Alkohol im Blut. Den Schein hatte er wegen Alkohol am Steuer schon zuvor verloren. Ein 24-jähriger Autofahrer aus Deutschland wurde im Bereich Hermann-Bahr-Promenade gestoppt. Er hatte Cannabis und Kokain konsumiert.
Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag bolzte in Uttendorf ein 24-Jähriger vom Stubachtal kommend in Richtung Ortszentrum. Anhalteversuche durch die Polizei ignorierte er. Er rammte dann noch ein Verkehrszeichen und konnte schließlich gestoppt werden. Ein Alkotest ergab 1,7 Promille.
Allen Lenkern wurden die Führerscheine abgenommen. Anzeigen folgen nun.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.