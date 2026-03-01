Vorteilswelt
Verkehrssünder

Polizei kassierte mehrere Führerscheine ein

Salzburg
01.03.2026 15:30
Salzburg-Krone
Salzburg-Krone

Die Salzburger Polizei nahm bei Schwerpunktkontrollen in der Nacht auf Sonntag erneut mehreren Lenkern die Führerscheine ab. Tempo- sowie Alkosünder sowie ein Autofahrer, der Drogen konsumiert hatte, wurden gestoppt. 

In der Landeshauptstadt fielen den Beamten zwei Autos auf, die viel zu unterwegs waren. Die beiden 18-jährigen Lenker wurden im Bereich der Staatsbrücke mit  105 km/h geblitzt. Sie mussten ihren Probeführerschein abgeben. 

Kurz vor Mitternacht wurde dann in der Linzer Bundesstraße ein 36-Jähriger erwischt, der mit seinem Motorrad auffällig unterwegs war. Er hatte 1,62 Promille Alkohol im Blut. Den Schein hatte er wegen Alkohol am Steuer schon zuvor verloren. Ein 24-jähriger Autofahrer aus Deutschland wurde im Bereich Hermann-Bahr-Promenade gestoppt. Er hatte Cannabis und Kokain konsumiert. 

Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag bolzte in Uttendorf ein 24-Jähriger vom Stubachtal kommend in Richtung Ortszentrum. Anhalteversuche durch die Polizei ignorierte er. Er rammte dann noch ein Verkehrszeichen und konnte schließlich gestoppt werden. Ein Alkotest ergab 1,7 Promille. 

Allen Lenkern wurden die Führerscheine abgenommen. Anzeigen folgen nun. 

Salzburg
01.03.2026 15:30
