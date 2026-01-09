KPÖ-Politiker geben 205.303 Euro aus Einnahmen ab

In 2025 hielten die Politiker der KPÖ Plus rund 2000 Sprechstunden für Salzburger in Notlagen. Bei rund der Hälfte dieser Gespräche erhielten Bürger auch tatsächlich finanzielle Unterstützung aus einem Teil der Politikerbezüge. Insgesamt seien es im vergangenen Jahr 205.303 Euro gewesen, heißt es in einer Aussendung der KPÖ Plus.