Dankl wehrt sich nach Kritik von Stadtchef Auinger

„Es gibt seit Ende 2024 das politische Commitment und seit Dezember 2025 einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss, demzufolge die Stadt ihren Kostenanteil bei Radwegbauten auf Landesstraßen auf bis zu 50 Prozent erhöht. Dem gingen intensive Abstimmungen auf Verwaltungsebene im Herbst 2025 voran“, sagt Kay-Michael Dankl und fügt hinzu: „Die Stadt steht zu dieser Einigung und ihrem erhöhten Beitrag, ebenso wie Landesrat Stefan Schnöll, wie er mir versichert hat.“