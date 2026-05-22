Dank „Fahndung Österreich“: Einbrecher gefasst

Aufgrund einer Sendung bei „Fahndung Österreich“, die den Fall thematisierte, gingen bei der Polizeiinspektion St. Ruprecht an der Raab unabhängig voneinander zwei konkrete Zeugenhinweise ein. Diese führten die Ermittler auf die Spur des Tatverdächtigen. Und so gelang der Ermittlungserfolg: Bei dem Mann handelt es sich um einen 62-jährigen Staatenlosen, der bereits wegen anderer Delikte bekannt war.