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Staatenloser Mann (62)

Dank „Fahndung Österreich“: Einbrecher gefasst

Steiermark
22.05.2026 16:26
Ermittlungserfolg für die steirische Polizei (Symbolbild)
Ermittlungserfolg für die steirische Polizei (Symbolbild)(Bild: sos)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Seit über einem Jahr wurde nach einem Einbrecher gesucht, der Tausende Euro aus einem steirischen Gasthaus gestohlen hatte. Dank einer TV-Sendung gingen bei den Ermittlern nun Hinweise ein, die zur Festnahme des staatenlosen Mannes (62) führten. Er war der Polizei nicht unbekannt.

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Ein Unbekannter brach im März 2025 in ein Gasthaus in St. Ruprecht an der Raab ein. Er ließ nicht nur Bargeld, sondern auch einen Tresor mitgehen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Seither wurde nach dem Mann gefahndet – auch mittels Lichtbildveröffentlichung.

Aufgrund einer Sendung bei „Fahndung Österreich“, die den Fall thematisierte, gingen bei der Polizeiinspektion St. Ruprecht an der Raab unabhängig voneinander zwei konkrete Zeugenhinweise ein. Diese führten die Ermittler auf die Spur des Tatverdächtigen. Und so gelang der Ermittlungserfolg: Bei dem Mann handelt es sich um einen 62-jährigen Staatenlosen, der bereits wegen anderer Delikte bekannt war.

Der Mann befand sich noch bis Mitte Mai 2026 in der Justizanstalt St. Pölten in Haft. Inzwischen wurde er zur Verbüßung seiner Resthaftstrafe in sein Geburtsland Rumänien überstellt. Der 62-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.

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