Dank „Fahndung Österreich“: Einbrecher gefasst

Seit über einem Jahr wurde nach einem Einbrecher gesucht, der Tausende Euro aus einem steirischen Gasthaus gestohlen hatte. Dank einer TV-Sendung gingen bei den Ermittlern nun Hinweise ein, die zur Festnahme des staatenlosen Mannes (62) führten. Er war der Polizei nicht unbekannt.
Ein Unbekannter brach im März 2025 in ein Gasthaus in St. Ruprecht an der Raab ein. Er ließ nicht nur Bargeld, sondern auch einen Tresor mitgehen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Seither wurde nach dem Mann gefahndet – auch mittels Lichtbildveröffentlichung.
Aufgrund einer Sendung bei „Fahndung Österreich“, die den Fall thematisierte, gingen bei der Polizeiinspektion St. Ruprecht an der Raab unabhängig voneinander zwei konkrete Zeugenhinweise ein. Diese führten die Ermittler auf die Spur des Tatverdächtigen. Und so gelang der Ermittlungserfolg: Bei dem Mann handelt es sich um einen 62-jährigen Staatenlosen, der bereits wegen anderer Delikte bekannt war.
Der Mann befand sich noch bis Mitte Mai 2026 in der Justizanstalt St. Pölten in Haft. Inzwischen wurde er zur Verbüßung seiner Resthaftstrafe in sein Geburtsland Rumänien überstellt. Der 62-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.