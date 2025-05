Tresor und Geld gestohlen: Wer kennt diesen Mann?

Ein unbekannter Täter steht im Verdacht, in der Nacht auf den 10. März aus einem Hotel- und Gastrobetrieb in St. Ruprecht an der Raab (Steiermark) Bargeld und einen Tresor gestohlen zu haben. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Nun fahndet die Polizei mit Lichtbildern nach dem Tatverdächtigen.