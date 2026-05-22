So bringt Sensibilisierung mehr Barrierefreiheit

Vor 80 Jahren gegründet von Blinden, die nicht bevormundet werden wollten, hat der BSVT über die Jahre viel erkämpft, bietet schon lange auch Förderung, Beratung und Orientierung. Viel habe sich getan, bilanziert BSVT-Obfrau Sabine Karrer. Blinde und Sehbehinderte würden heute in der Gesellschaft mehr gesehen. Und ihre Stellvertreterin Nicole Wimmer weist auf die neuen Möglichkeiten hin, die der technologische Fortschritt etwa in Bildung und Beruf bietet.