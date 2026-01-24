Barrierefreiheit wächst, aber Kritik an Umsetzung

Genaue Investitionssumme unklar

Der Rechnungshof kritisierte im Zuge dessen allerdings auch etwas: Nämlich, dass bei der Überprüfung nicht berechnet werden konnte, wie viel Geld wirklich in die Umsetzung der 110 Maßnahmen geflossen ist. LRH-Direktorin Monika Aichholzer-Wurzer wies bei ihrer Präsentation darauf hin, dass die Aussagekraft der Evaluierungen eingeschränkt und die Dokumentation zum Teil unvollständig sei. Daher könne keine genaue Aussage über den tatsächlichen Erfüllungsgrad der Barrierefreiheit getroffen werden.