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74. NÖ Leistungsbewerb

Eine Stadt ist bereit für den Feuerwehr-Hattrick

Niederösterreich
23.05.2026 14:00
Zistersdorf ist bereit: Zum dritten Mal ist man Gastgeber des Großereignisses der NÖ-Feuerwehren
Zistersdorf ist bereit: Zum dritten Mal ist man Gastgeber des Großereignisses der NÖ-Feuerwehren(Bild: Krone-Collage/NÖ Landesfeuerwehrverband)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Zum dritten Mal findet in Zistersdorf der Landesfeuerwehrleistungsbewerb statt – zeitgleich mit dem 150-jährigen Bestehen der örtlichen Feuerwehr. Es wird ein großes Fest!

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Die 5500-Seelen-Stadt Zistersdorf im Bezirk Gänserndorf wird wieder einmal zum Mekka des Feuerwehrwesens in Niederösterreich. Von 3. bis 5. Juli ist sie nämlich Austragungsort des 74. NÖ Landesfeuerwehrleistungsbewerbes – und das bereits zum dritten Mal nach 2003 und 2016. Gleichzeitig feiert die Freiwillige Feuerwehr Zistersdorf ihr 150-jähriges Bestehen.

Tausende Florianis
Tausende Feuerwehrmitglieder aus ganz Niederösterreich werden zu dem Großereignis des Landesfeuerwehrverbandes erwartet, um ihr Können, ihre Kameradschaft und ihren Einsatzwillen im Löschangriff und Staffellauf unter Beweis zu stellen. Das Ziel: die Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze und Silber.

Auch die Feuerwehr selbst hat an diesem Wochenende allen Grund zum Feiern. Sie wird 150 Jahre ...
Auch die Feuerwehr selbst hat an diesem Wochenende allen Grund zum Feiern. Sie wird 150 Jahre alt.(Bild: NÖ Landesfeuerwehrverband)

Unterstützt werden die Zistersdorfer bei der Durchführung von den Feuerwehren des gesamten Abschnitts sowie des Bezirks Gänserndorf. Der Bewerb startet am 3. Juli um 14 Uhr am Sportplatz mit der offiziellen Eröffnung. Am Samstag geht es bereits ab 6.30 Uhr weiter, ehe am Abend der „28. Fire Cup“ über die Bühne geht. Die Siegerverkündung folgt im Anschluss. Den Abschluss bilden am Sonntag eine Messe in der Stadtkirche sowie die große Siegerehrung am Sportplatz.

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