Eine Stadt ist bereit für den Feuerwehr-Hattrick

Unterstützt werden die Zistersdorfer bei der Durchführung von den Feuerwehren des gesamten Abschnitts sowie des Bezirks Gänserndorf. Der Bewerb startet am 3. Juli um 14 Uhr am Sportplatz mit der offiziellen Eröffnung. Am Samstag geht es bereits ab 6.30 Uhr weiter, ehe am Abend der „28. Fire Cup“ über die Bühne geht. Die Siegerverkündung folgt im Anschluss. Den Abschluss bilden am Sonntag eine Messe in der Stadtkirche sowie die große Siegerehrung am Sportplatz.