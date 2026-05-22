Caritas Steiermark musste Leistungen reduzieren

Es war genau ein „Freitag, der 13.“, im Juni letzten Jahres, als die Caritas und andere steirische Sozial-Organisationen einen „Schockmoment“ erlebten: Das Land gab massive Förderkürzungen für das zweite Halbjahr bekannt. Zusätzlich zur allgemeinen Teuerung ein schwerer Schlag. „Da waren natürlich große Ängste da. Zugleich war aber auch die große Solidarität berührend“, sagt Caritas-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler.