Land kürzt Förderungen: So reagiert die Caritas

Planungssicherheit gewonnen

In anderen Bereichen bleiben die Förderungen zwar gleich hoch, „das sind automatisch aber auch Kürzungen, weil wir die anhaltende Teuerung stark spüren“, so Tödtling-Musenbichler. Die Gehälter beispielsweise würden ja trotzdem steigen. Das Sparen im Sozialbereich sieht die Caritas-Direktorin naturgemäß kritisch, da es hohe Folgekosten nach sich ziehe („Menschen verlieren Wohnungen, bekommen gesundheitliche Probleme“), aber kein Budget saniere.