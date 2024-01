Kärntner Slow Food-Idee als Vorreiter für die Welt

Saudi-Arabien an Kärntner Konzept interessiert

Und das Kärntner Slow Food Travel-Konzept findet auch im Ausland großen Anklang. „Saudi-Arabien zeigt großes Interesse an der Idee und wird sich diese heuer auch genauer bei uns anschauen“, erklärt Christian Tammegger von Slow Food Mittelkärnten: „Damit wird eine Kärntner Erfindung in die Welt getragen.“