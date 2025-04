Rainhard Fendrich: Die Legende lieferte ab

„Irgendwann ist man kein Geburtstagskind mehr, sondern ein Jubilar.“ Rainhard Fendrich nahm es am Sonntagabend mit einem Augenzwinkern. Vor knapp zwei Monaten feierte die Austropop-Legende ihren 70. Geburtstag, seit 45 Jahren steht der Wiener auf der Bühne. „Was ich mir nach all den Jahren gewünscht habe? Dass ich immer noch vor vollem Haus spielen darf“, hauchte Fendrich schon zu Beginn seines Konzerts in der Salzburgarena ins Mikrofon.