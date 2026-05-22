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Ronaldo breaks down in tears – championship-winning coach steps down

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22.05.2026 05:52
Cristiano Ronaldo broke down in tears. His coach, Jorge Jesus, is leaving the club.
Cristiano Ronaldo broke down in tears. His coach, Jorge Jesus, is leaving the club.(Bild: Krone-Collage/EPA/STRINGER, AFP/FAYEZ NURELDINE, Krone KREATIV/x.com/AdriRM33)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Emotional scenes following Al-Nassr’s championship title: While Cristiano Ronaldo broke down in tears in front of his family, successful coach Jorge Jesus announced his resignation.

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He’s finally done it! Superstar Cristiano Ronaldo is celebrating his first club title since moving to Saudi Arabia in 2023. The Portuguese star scored his 27th and 28th goals of the season in his club’s 4-1 win over bottom-of-the-table Damac, helping Al-Nassr maintain its lead in the Saudi Pro League. What a relief! When the title was secured, “CR7” broke down in tears – as seen here in the video:

Ronaldo, now 41, had previously finished as runner-up twice and third once with the Riyadh-based club. Together with his family and teammates, he was celebrated in style after the victory.

“We’ve achieved something incredible”
The jubilation was also immense for coach Jorge Jesus, who called it quits after the match. “I came here to help Cristiano and this club win. Together, we’ve achieved something incredible,” emphasized the 71-year-old. “Now it’s time for me to go.”

There is already intense speculation about who will be Ronaldo’s next coach. Fans online have a clear favorite: Pep Guardiola, whose tenure at Manchester City comes to an end this summer.

This article has been automatically translated,
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