Ronaldo breaks down in tears – championship-winning coach steps down

He’s finally done it! Superstar Cristiano Ronaldo is celebrating his first club title since moving to Saudi Arabia in 2023. The Portuguese star scored his 27th and 28th goals of the season in his club’s 4-1 win over bottom-of-the-table Damac, helping Al-Nassr maintain its lead in the Saudi Pro League. What a relief! When the title was secured, “CR7” broke down in tears – as seen here in the video: