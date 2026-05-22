ViennaUP 2026 – The Startup Festival; Infos auf viennaup.com

Wasser III – Ausstellung in der Alten Schieberkammer; (15., Meiselstraße 20, Ecke Eduard-Sueß-Gasse)

Late Night Vienna; ab 20 Uhr; Theater am Werk am Petersplatz (1., Petersplatz 1)