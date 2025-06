Aus für Förderung lässt Deutschkurse schwächeln

Mehr als 103.500 Kunden im vergangenen Jahr bedeuteten einen Rekordwert – „und sind ein starkes Zeichen für das Vertrauen in die Marke WIFI“, sagt Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich. So wie das Kursangebot ständig erneuert wird, kommt’s nun auch zu einem Umbau des Hauptstandortes der Weiterbildungseinrichtung in Linz.