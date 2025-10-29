Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gratis via Smartphone

Fast-Food-Kette bietet Mitarbeitern Deutschkurse

Oberösterreich
29.10.2025 15:30
Die McDonald´s Filiale in Linz-Kleinmünchen.
Die McDonald´s Filiale in Linz-Kleinmünchen.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Acht von zehn McDonald‘s-Angestellten haben eine nicht-österreichische Staatsangehörigkeit. Die Fast-Food-Kette unterstützt zugezogene Beschäftigte gezielt, mit Gratis-Deutschkursen sowie mit bebilderten Arbeitsanleitungen. Für das Land Oberösterreich hat das Modell Vorbildcharakter.

0 Kommentare

Vor 24 Jahren kam Carolina Mendez aus der Dominikanischen Republik zum Studieren nach Österreich. „Ich wollte eigentlich nicht bleiben“, sagt sie. Gekommen ist es anders: Nebenbei begann Mendez bei McDonald’s zu jobben – heute ist sie Regionalmanagerin und für fünf Filialen in Oberösterreich zuständig.

Regionalmanagerin Carolina Mendez betreut fünf Filialen von McDonald´s.
Regionalmanagerin Carolina Mendez betreut fünf Filialen von McDonald´s.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Bebilderte Arbeitsanleitungen
„Als ich zu arbeiten angefangen habe, konnte ich noch kein Deutsch“, erzählt die 42-Jährige. Kein Einzelfall: Die Fast-Food-Kette spricht gezielt Zugewanderte und Geflüchtete an. Neue Mitarbeiter werden mit Gratis-Sprachkursen via Smartphone sowie mit bebilderten Arbeitsanleitungen, etwa für die Burgerzubereitung und die Mülltrennung im Recyclingsystem, unterstützt. So soll der Arbeitsstart auch mit geringen Sprachkenntnissen gelingen. 80 Prozent der bundesweit 9600 McDonald’s-Beschäftigten haben eine nicht-österreichische Staatsangehörigkeit.

Zitat Icon

Bei uns arbeiten 9600 Menschen aus 92 Nationen. Wir bieten jedem Mitarbeiter Deutschkurse an. Diversität und Inklusion liegen in unserer DNA.

Karin Probst, Personalchefin von McDonald’s Österreich

„Integration passiert in erster Linie am Arbeitsmarkt“
Für Integrationslandesrat Christian Dörfel (ÖVP) ist das Modell ein Vorbild, denn: „Die Integration passiert in erster Linie am Arbeitsmarkt.“ Die Landesregierung will mit ihrer „Bemühungspflicht“ – Sozialhilfebeziehern, die sich nicht ausreichend um einen Job bemühen, werden Leistungen gekürzt – Asylberechtigte rasch in den Arbeitsmarkt integrieren.

Zitat Icon

Sobald feststeht, dass jemand in Oberösterreich bleiben darf, hat der Einstieg in den Arbeitsmarkt oberste Priorität.

Christian Dörfel, Integrationslandesrat (ÖVP)

Vor Abschluss des Asylverfahrens dürfen Flüchtlinge nur mit Ausnahmegenehmigung arbeiten. An dieser bundesweiten Regelung möchte Dörfel trotz der Integrationseffekte eines Jobs nichts ändern: „Man braucht schon eine gewisse Sicherheit für die Leute, in die man investiert.“

Porträt von Philipp Stadler
Philipp Stadler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Ab Montag, 3. November, kann das Training der Eurofighter-Piloten am Boden gehört werden.
Gleich mehrmals
Ab Montag wird es in Österreich laut am Himmel
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
US-Präsident Donald Trump und die japanische Regierungschefin Sanae Takaichi traten auch ...
„Goldenes Zeitalter“
USA und Japan schließen Deal zu seltenen Erden
„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
172.346 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
145.576 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.155 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Oberösterreich
Gratis via Smartphone
Fast-Food-Kette bietet Mitarbeitern Deutschkurse
Erfolg vor Gericht
Mehr Pflegegeld für dementen Ehemann erstritten
Vergleich der Tarife
Wo die Fernwärme-Preise heuer am günstigsten sind
Drama im Spital
Externe Expertenkommission prüft Fall Rohrbach
„Hat sich bewährt“
Anrainer genervt: Pendler rollen weiter durch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf