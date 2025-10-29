Fast-Food-Kette bietet Mitarbeitern Deutschkurse

Bebilderte Arbeitsanleitungen

„Als ich zu arbeiten angefangen habe, konnte ich noch kein Deutsch“, erzählt die 42-Jährige. Kein Einzelfall: Die Fast-Food-Kette spricht gezielt Zugewanderte und Geflüchtete an. Neue Mitarbeiter werden mit Gratis-Sprachkursen via Smartphone sowie mit bebilderten Arbeitsanleitungen, etwa für die Burgerzubereitung und die Mülltrennung im Recyclingsystem, unterstützt. So soll der Arbeitsstart auch mit geringen Sprachkenntnissen gelingen. 80 Prozent der bundesweit 9600 McDonald’s-Beschäftigten haben eine nicht-österreichische Staatsangehörigkeit.