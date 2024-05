Pfingstfestpiele: La Bartoli sagt niemals nie

In Salzburg kommt man ja eh nicht um Mozart herum, egal wann und in welchem Zusammenhang und das war zunächst meine spielerisch-ironische Idee, Mozartkugeln inklusive. Wobei ich tatsächlich, seit ich 2012 künstlerische Leiterin der Pfingstfestspiele geworden bin, noch nie einen Mozart-Schwerpunkt gemacht habe, daher fand ich „now, or never!“: Es ist eine Herausforderung, aber auch ein wenig verrückt, die Welt Mozarts in nur vier Tagen abzubilden. Aber wir präsentieren dem Publikum immerhin je ein schönes Beispiel aus den wichtigsten Genres seines Schaffens.