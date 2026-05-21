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Aurena expandiert

Auf Promi-Auktionen folgt Schritt nach Deutschland

Steiermark
21.05.2026 16:00
Der Versteigerung des Kika/Leiner-Invetars war ein Mega-Projekt für Aurena.
Der Versteigerung des Kika/Leiner-Invetars war ein Mega-Projekt für Aurena.(Bild: aurena.at)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Kika/Leiner, Signa, Gössl, Forstinger: Das steirische Online-Auktionhaus Aurena hat schon viele prominente Versteigerungen durchgeführt. Mit einem neuen Eigentümer will man nun in Europa expandieren. Als erster Schritt wurde eine Berliner Firma übernommen. 

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Die 2012 gegründete Auktionsplattform Aurena mit Sitz im steirischen Niklasdorf hat schon oft für Schlagzeilen gesorgt, etwa als man Trophäen von Tennisstar Thomas Muster, das Jagdhaus von Maximilian Schell oder Teile des Nachlasses von Schauspieler Helmut Berger versteigert hat. Es sind dies aber nur ein Bruchteil der mittlerweile 5000 Auktionen, die pro Jahr durchgeführt werden, etwa nach Insolvenzen oder bei Lagerräumungen. 

„Wir verwerten alles und picken uns nicht die Rosinen heraus“, erklärt der technische Direktor Jürgen Blematl das Erfolgsrezept. „Wir können große Mengen an Güter in kurzer Zeit zu Geld verwerten, vom gebrauchten Möbelstück bis zum großen Bagger.“ Eine große Herausforderung war etwa die Versteigerung des Inventars der Möbelkette Kika/Leiner mit 40 Einzelauktionen in vielen Bundesländern, aber jüngst auch der Baustoffhändler Quester, wo mehrere Standorte in kürzester Zeit geleert werden mussten.

Andreas Spiegel (DRS Investment), Philip Maurer und Raik Petzold (beide AssetOrb) wollen mit ...
Andreas Spiegel (DRS Investment), Philip Maurer und Raik Petzold (beide AssetOrb) wollen mit Aurena den deutschen Markt erobern.(Bild: AURENA/Andy Kohl)

Schon mehr als 200 Mitarbeiter
Auch wenn Aurena in manchen Bereichen schon auf die Unterstützung mit künstlicher Intelligenz setzt, menschelt es nach wie vor: Die Inventarisierung oder das Ausgeben der Ware braucht kluge Köpfe und starke Hände. „Wir haben mittlerweile mehr als 200 Mitarbeiter“, sagt Blematl. 

Expansion in weitere Länder als Ziel
Im Vorjahr stieg mit DRS ein deutscher Investor als Mehrheitseigentümer bei Aurena ein. Gleichzeitig wurde die Expansion nach Deutschland gestartet. Im Herbst wurde das 1954 gegründete Berliner Auktionshaus AssetOrb übernommen, das etwa regelmäßig Versteigerungen für Stiftung Warentest durchführt. Mittlerweile ist AssetOrb vollständig bei Aurena integriert und tritt auch unter dem Namen der Steirer am deutschen Markt auf.

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„Wir verbinden unsere langjährige Marktkenntnis in Berlin und Deutschland mit einer leistungsstarken Plattform und einem internationalen Bieternetzwerk“, sagt AssetOrb-Chef Raik Petzold. „AssetOrb ergänzt unser Geschäftsmodell perfekt“, betont auch Aurena-Geschäftsführer Karl Kühberger. Für Aurena soll es der erste internationale Schritt sein, die Expansion in weitere europäische Länder bald folgen. 

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