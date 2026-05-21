Auf Promi-Auktionen folgt Schritt nach Deutschland

„Wir verwerten alles und picken uns nicht die Rosinen heraus“, erklärt der technische Direktor Jürgen Blematl das Erfolgsrezept. „Wir können große Mengen an Güter in kurzer Zeit zu Geld verwerten, vom gebrauchten Möbelstück bis zum großen Bagger.“ Eine große Herausforderung war etwa die Versteigerung des Inventars der Möbelkette Kika/Leiner mit 40 Einzelauktionen in vielen Bundesländern, aber jüngst auch der Baustoffhändler Quester, wo mehrere Standorte in kürzester Zeit geleert werden mussten.