Tragedy in Vienna
Girl (3) Dies After Room Fire
The three-year-old girl has died following the room fire in Vienna’s Ottakring district. Her brother remains in critical condition.
The devastating fire occurred on Monday evening: Due to a malfunction, the battery of a handheld vacuum cleaner caught fire. The flames quickly spread throughout the entire room.
Parents were not at home
The two young children, aged two and three, were alone in the apartment with their 14-year-old sister at the time. It is not known where the parents were. However, no investigation is being conducted against them; according to the police, there was no breach of the duty of supervision.
The children were rescued from the heavily smoke-filled room by the fire department. They were then taken to Vienna General Hospital (AKH) and Donauspital.
As was reported on Thursday, the girl lost her battle—she died.
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