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French Open: Sinja Kraus in the main draw for the first time!

Nachrichten
21.05.2026 07:28
Sinja Kraus
Sinja Kraus(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

She did it! Sinja Kraus has made it into the main draw of a Grand Slam tournament for the first time.

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The Austrian defeated Germany’s Anna-Lena Friedsam 6-1, 6-1 on Thursday in the third round of French Open qualifying. The 24-year-old Kraus, ranked 101st, is 112 places ahead of Friedsam in the world rankings.

Here are the match statistics:

It was the 13th attempt by Austria’s current No. 3 to reach her first major main draw; previously, she had only made it to the third qualifying round at Wimbledon in 2023. At Roland Garros, she was trying for the fourth time—and now she has finally made it into the main draw for the first time.

Four Austrian women in the mix
This means Austria is represented byfour womenin Paris: Anastasia Potapova, Lilli Tagger, and Julia Grabher had already secured their spots in the main draw.

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