So überführte die Polizei den NEOS-Politiker

„Das ist nicht normal“
Ein steirischer NEOS-Politiker soll ein erst 13-jähriges Mädchen missbraucht haben. Die „Krone“ deckte den Fall auf und kennt das erschütternde Protokoll des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs.
Es ist ein erschütternder Fall, den die „Steirerkrone“ am 22. August aufdeckte: Ein steirischer NEOS-Politiker und hochrangiger Landesbediensteter soll eine 13-Jährige missbraucht haben. Nach unseren Enthüllungen verlor der Mann seine politischen Ämter und den Landes-Job (für ihn gilt die Unschuldsvermutung).
Der „Krone“ liegt nun die Anzeige des Mädchens bei der Polizei vor. Es ist das erschütternde Protokoll eines mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs mit schweren psychischen Folgen für das minderjährige Opfer.
