So überführte die Polizei den NEOS-Politiker

Es ist ein erschütternder Fall, den die „Steirerkrone“ am 22. August aufdeckte: Ein steirischer NEOS-Politiker und hochrangiger Landesbediensteter soll eine 13-Jährige missbraucht haben. Nach unseren Enthüllungen verlor der Mann seine politischen Ämter und den Landes-Job (für ihn gilt die Unschuldsvermutung).