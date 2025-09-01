Nun endlich Hoffnung für Prinzessin Bajrakitiyabha

In den vergangenen Wochen hat sich der Palast aber nun gleich dreimal geäußert. Am 9. August hieß es, die Prinzessin leide an einer schweren Infektion im Blutkreislauf, was in Thailand große Sorge ausgelöst hatte. In einer weiteren Mitteilung zehn Tage später wurde noch keine bedeutsame Besserung verkündet. Jetzt aber hat sich der Zustand der beliebten Royal offenbar stabilisiert. Die behandelnden Ärzte verabreichten dennoch weiterhin Antibiotika, um die Infektion unter Kontrolle zu halten, hieß es. Zusätzlich kämen medizinische Geräte zum Einsatz, um die Herz-, Lungen- und Nierenfunktion der Prinzessin zu unterstützen.