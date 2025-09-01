Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2,5 Jahre im Koma

Nun endlich Hoffnung für Prinzessin Bajrakitiyabha

Royals
01.09.2025 11:27
(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

Die thailändische Prinzessin Bajrakitiyabha liegt seit zweieinhalb Jahren bewusstlos im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok. Nach einer kürzlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustands gibt der Palast nun vorsichtige Hoffnung. 

0 Kommentare

Laut Mitteilung des königlichen Haushaltsbüros hat sich der Allgemeinzustand der 46-Jährigen nach Komplikationen durch eine Blutvergiftung insgesamt verbessert. Für die thailändische Öffentlichkeit und ihre Anhänger bedeutet dies ein kleines, aber wichtiges Zeichen der Erleichterung – Hoffnung inmitten einer langen und schweren Zeit.

  Ihr Blutdruck sei trotz des Absetzens blutdrucksteigernder Medikamente mittlerweile konstant. Es handelte sich erst um die sechste Mitteilung, seit „Princess Bha“, wie sie in ihrer Heimat genannt wird, im Dezember 2022 in der nordöstlichen Provinz Nakhon Ratchasima beim Training ihrer Hunde plötzlich zusammengebrochen war. Seither liegt sie im King Chulalongkorn Memorial Hospital in Bangkok im Koma. Über ihren genauen Zustand war lange nicht viel bekannt.

Seit ihrem Zusammenbruch beten immer wieder Menschen vor einem im Krankenhaus aufgebauten Altar ...
Seit ihrem Zusammenbruch beten immer wieder Menschen vor einem im Krankenhaus aufgebauten Altar mit einem Porträt der Prinzessin.(Bild: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA)

In den vergangenen Wochen hat sich der Palast aber nun gleich dreimal geäußert. Am 9. August hieß es, die Prinzessin leide an einer schweren Infektion im Blutkreislauf, was in Thailand große Sorge ausgelöst hatte. In einer weiteren Mitteilung zehn Tage später wurde noch keine bedeutsame Besserung verkündet. Jetzt aber hat sich der Zustand der beliebten Royal offenbar stabilisiert. Die behandelnden Ärzte verabreichten dennoch weiterhin Antibiotika, um die Infektion unter Kontrolle zu halten, hieß es. Zusätzlich kämen medizinische Geräte zum Einsatz, um die Herz-, Lungen- und Nierenfunktion der Prinzessin zu unterstützen.

Große Anteilnahme im ganzen Land
Die aktuellen Updates zeigen das riesige mediale Interesse an ihrem Schicksal. Nach ihrem Zusammenbruch hatten immer wieder Menschen vor einem im Krankenhaus aufgebauten Altar mit einem Porträt der Prinzessin gebetet und Blumen niedergelegt. Auch in vielen Tempeln des Landes knieten Thailänder vor ihrem Bildnis.

Thailands König Maha Vajiralongkorn (2. v. r.) zusammen mit Thailands Prinz Dipangkorn Rasmijoti ...
Thailands König Maha Vajiralongkorn (2. v. r.) zusammen mit Thailands Prinz Dipangkorn Rasmijoti (l.), Prinzessin Bajrakitiyabha Mahidol (2. von links) und Königin Suthida (rechts) auf dem Balkon der Suddhaisavarya Prasad Hall des Grand Palace(Bild: AFP/JEWEL SAMAD)

Botschafterin in Österreich
Die promovierte Juristin stammte aus der ersten Ehe des heutigen Königs Maha Vajiralongkorn (73) und ist seine älteste Tochter. Von 2012 bis 2014 war sie Botschafterin ihres Landes in Österreich. Auch arbeitete sie zeitweilig bei den Vereinten Nationen in New York. Beobachtern zufolge soll Prinzessin Bha seit Jahren zum innersten Kreis des Königs gehören, der noch keinen offiziellen Erben benannt hat. Generell werden bei der Thronfolge jedoch Männer bevorzugt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
181.773 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
155.470 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
127.717 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2306 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1759 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1563 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Royals
2,5 Jahre im Koma
Nun endlich Hoffnung für Prinzessin Bajrakitiyabha
Wehrhafte Queen
Camilla verprügelte Grabscher mit ihrem High Heel!
„Wie aus Bilderbuch“
Liechtensteins Prinzessin feierte Traumhochzeit
Sex-T-Shirt-Skandal
Mama Königin Mary bricht schmunzelnd ihr Schweigen
Doch nicht Geburtstag
Prozess gegen Marius auf Anfang Februar verschoben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf