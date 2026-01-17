Bei neuen Dämmen stehen Entscheidungen an

Lungau macht in Sparzeiten keine großen Sprünge
Der „Krone“-Überblick
Für das große Hochwasserschutzprojekt im Oberpinzgau wird 2026 ein wichtiges Jahr. Auf erste Arbeiten bei den Projekten am Hintersee in Mittersill und in Hollersbach folgen Weichenstellungen auch an anderen Standorten.
Beim großen Hochwasserschutzprojekt für den Oberpinzgau soll es heuer die ersten konkreten Schritte geben. Wie berichtet ist nach den positiven Wasserrechtsverhandlungen diese Woche bei den beiden Vorhaben am Hintersee in Mittersill und in Hollersbach ein Baustart noch vor dem Sommer möglich.
