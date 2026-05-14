Kuba am Boden! Es gibt keinen Treibstoff mehr

Die angespannte Lage verschärfe die Spannungen in der ohnehin von Lebensmittel-, Treibstoff- und Medikamentenknappheit geplagten Stadt. Das Stromnetz werde derzeit ausschließlich mit heimischem Rohöl, Erdgas und erneuerbaren Energien betrieben. Kuba habe in den vergangenen zwei Jahren 1.300 Megawatt Solarenergie installiert, jedoch gehe ein Großteil dieser Kapazität durch Netzinstabilität verloren.